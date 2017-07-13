В Башкирии водитель на ВАЗ-2111 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, есть жертвы

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Туймазинском районе Башкортостана вечером 12 июля на 1334 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошла смертельная авария. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что 54-летний житель Октябрьского ехал за рулем ВАЗ-2111. Предположительно, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик «Вольво FH-Трак» под управлением 53-летнего жителя Челябинской области.

В результате водитель легковой машины и его 70-летняя пассажирка были доставлены в больницу, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.