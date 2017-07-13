В Башкирии в ДТП погиб 11-летний мальчик Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии в ДТП погиб 11-летний мальчик Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Мелеузовском районе Башкортостана на 183 км трассы Уфа — Оренбург утром 13 июля произошло ДТП, унесшее жизнь ребенка.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, на дороге столкнулись грузовик Freightliner под управлением 53-летнего жителя Оренбургской области и «Лада Калина», за рулем которой находился 33-летний житель Салавата.

Пассажир легкового автомобиля — 11-летний мальчик скончался на месте происшествия. Сам водитель и его супруга доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа.