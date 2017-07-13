Башкирия в федеральных СМИ: судебная «Система», мигрант против полицейских, чем заняться на пенсии

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В центре внимания, конечно же, третье заседание Арбитражного суда РБ по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан к АФК «Система». «Ведомости» сообщают «Вкратце», что суд не дал «Системе» необходимую отсрочку на месяц, чтобы ознакомиться с материалами истца, и отложил следующее заседание только на неделю, до 19 июля. «РИА Новости» информирует об этом («Суд отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»») прямо из зала суда.

Между тем, оказывается, рассмотрение иска «Роснефти» отложили из-за заинтересованных в тяжбе иностранцев. Кто эти загадочные немцы и какие интересы преследует иностранная компания, станет известно 19 июля, обещает «Московский Комсомолец — Уфа».

Но не только АФК, а значит и ее главе Владимиру Евтушенкову, отказал Арбитражный суд Башкирии. «Интерфакс» пишет, что суд отказал и Евтушенкову-младшему. А ведь Феликс Евтушенков возглавлял совет директоров «Башнефти», голосовал за сделки по реорганизации «Башнефти», поэтому и захотел участвовать в деле «в качестве третьего лица без самостоятельных требований». Но нет, «Сыну Евтушенкова отказали в участии в деле по иску «Роснефти» к "Системе"», сообщает «РИА Новости».

На этом интрига не заканчивается. «Система» и «Роснефть» обоюдно усомнились в компетенции привлеченных к спору экспертов, делится информацией «Интерфакс». АФК «Система» подвергла сомнению компетенцию специалистов, которые по заказу «Роснефти» подготовили заключение относительно спора между компаниями. Госкомпания, в свою очередь, схожие претензии адресует самой «Системе».

Речь «Система» ведет о заключении специалистов ООО «Финансовый научно-инновационный институт экономико-правовых исследований», которые согласились с позицией «Роснефти», сочтя, что реорганизация для «Башнефти» не была целесообразной и экономически обоснованной и причинила компании убытки.

«Роснефть» сообщила, что, по имеющейся у нее информации, представители АФК «Система» сами обращались за заключением к тому же институту, авторитетность которого сейчас подвергают сомнению, и предлагали вознаграждение, кратно превышающее рыночную стоимость работ экспертов. Но им было отказано в связи с тем, что специалисты института уже ознакомились с материалами дела и признали обоснованной позицию истцов.

Ну а бывшие топ-менеджеры «Башнефти» не щадят потерпевшую убытки родную компанию и требуют от нее 2,2 млрд рублей. Ранее Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора Башкирии о признании не соответствующими закону программы вознаграждения топ-менеджменту компании в 2015-2019 годах, сообщает ТАСС. Но менеджеры не сдаются и обжаловали решение суда о программе мотивации.

Гораздо скромнее запросы у двух бывших полицейских из столицы Башкирии, которые хотели получить с мигранта, оказавшегося тоже нечистым на руку, 25 тысяч рублей.

Но умения не хватило, зато Советский районный суд Уфы предложил гораздо большую сумму — три миллиона рублей. Правда, уже не им, а с них: два экс-полицейских в Башкирии выплатят совместно 3 млн рублей штрафа за вымогательство взятки у мигранта, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Как они добудут такую сумму, непонятно, ведь оба теперь лишены права занимать государственные должности на срок от двух до трех лет.

Наконец-то арестован наделавший из пневматики шуму на всю страну житель башкирского села, ранивший трех девочек на детской площадке, извещает «Интерфакс-Поволжье». Следственный комитет предъявил ему обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а пневматическая винтовка уже изъята.

А вот трудолюбивый уфимский фермер без лишнего шума готовил себе достойную прибавку к пенсии, до которой оставалось всего несколько месяцев, получая в течение двух лет субсидии от Минсельхоза Башкирии. Себя он не утруждал ни севом, ни сбором урожая, ни оплатой аренды за поля — только предоставлял доверчивым чиновникам документы с ложными сведениями.

Скоро в жизни предпринимателя произойдут изменения, и унылые будни пенсионера ему не грозят: на имущество стоимостью более 21 млн рублей наложен арест для взыскания причиненного ущерба, сообщают «Известия». Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.