Состоялся телефонный разговор Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Состоялся телефонный разговор Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня состоялся телефонный разговор Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. В ходе беседы обсуждались перспективы расширения взаимодействия региона с международной организацией, вопросы создания на территории республики первого в стране геопарка, включения уникальных памятников природы и культуры Башкортостана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель региона также поздравил Ирину Бокову с юбилеем и пожелал успешной реализации новых международных инициатив в сфере образования, науки и культуры.

Башкортостан на протяжении 20 лет успешно взаимодействует с ЮНЕСКО. Так, в республике реализуется ряд важных проектов в научно-образовательной сфере, а также связанных с сохранением природно-культурного наследия. Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Создан биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». В ближайшее время в республике должен появиться один из первых в России геопарков ЮНЕСКО.