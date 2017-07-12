Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.73 ↑

EUR 69.20 ↓

12 июля Среда

Уфа   °

Состоялся телефонный разговор Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой

КУЛЬТУРА

Состоялся телефонный разговор Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Состоялся телефонный разговор Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня состоялся телефонный разговор Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. В ходе беседы обсуждались перспективы расширения взаимодействия региона с международной организацией, вопросы создания на территории республики первого в стране геопарка, включения уникальных памятников природы и культуры Башкортостана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель региона также поздравил Ирину Бокову с юбилеем и пожелал успешной реализации новых международных инициатив в сфере образования, науки и культуры.

Башкортостан на протяжении 20 лет успешно взаимодействует с ЮНЕСКО. Так, в республике реализуется ряд важных проектов в научно-образовательной сфере, а также связанных с сохранением природно-культурного наследия. Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Создан биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». В ближайшее время в республике должен появиться один из первых в России геопарков ЮНЕСКО.

Теги: гуманитарные проекты,глава рб
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть