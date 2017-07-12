В велопараде I BIKE UFA примут участие около 5 тысяч уфимцев Фото: Андрей Старостин В велопараде I BIKE UFA примут участие около 5 тысяч уфимцев Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцев приглашают на VII велопарад I BIKE UFA, который состоится 15 июля. Как сообщили в администрации башкирской столицы, планируется, что в спортивном празднике-2017 примут участие порядка 5 тысяч человек.

Стать участником велопарада может любой желающий. Единственное условие — наличие велосипеда. За самые яркие костюмы и необычные велосипеды предусмотрены призы.

Старт будет дан в 11 часов на площади имени Ленина.

Велопробег пройдет по следующему маршруту: площадь имени Ленина – проспект Октября — ул.50-летия Октября – Цюрупы – Пушкина – Гафури. Завершится движение велопарада на верхней площадке Конгресс-холла.

Как подчеркнули в мэрии, во время проведения велопарада по всему маршруту по обе стороны будет перекрываться движение транспорта. Открытие – по мере прохождения велоколонны.

Подробная информация о перекрытии движения будет размещена на сайте администрации Уфы, а также в социальных сетях.