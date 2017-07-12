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12 июля Среда

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В уфимской поликлинике №32 заработала «открытая регистратура»

ОБЩЕСТВО

В уфимской поликлинике №32 заработала «открытая регистратура» Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В уфимской поликлинике №32 заработала «открытая регистратура» Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане продолжается реализация проекта «открытая регистратура», который начал внедряться в регионе в 2016 году. Основная цель — создание комфортной среды для пациентов в регистратурах и местах ожидания.

12 июля «открытая регистратура» заработала в уфимской поликлинике №32, в которой побывала заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова. В рамках проекта в зоне регистрации и ожидания приема проведен ремонт, созданы все условия для безбарьерного общения пациентов с медрегистраторами.

«Теперь при обращении в поликлинику посетитель получает в инфомате талон с указанием номера очереди и ожидает приглашения в регистратуру. Порядковые номера очереди размещены на видеомониторе и дублируются посредством звука. Дежурный администратор поликлиники всегда готов прийти на помощь, дать необходимую консультацию», — пояснила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.

Помимо этого, как рассказал главный врач поликлиники Науфаль Кудашев, здесь открыты сестринский пост и кабинет доврачебного приема, внедрен Ситуационный центр для мониторинга и введения основных показателей, установлена автоматизированная система для внесения результатов анализов в электронную карту пациента в РМИАС.

В Минздраве Башкортостана считают, что такой порядок организации работы регистратуры будет способствовать повышению доступности и качества оказания медицинской помощи населению и улучшению условий пребывания посетителей в поликлинике.

Теги: здравоохранение,поликлиника,проект «открытая регистратура»
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