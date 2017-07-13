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13 июля Четверг

Уфа   °

Уфимцев 13 июля приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Уфимцев 13 июля приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Ксения Калинина

Уфимцев 13 июля приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий сферы транспорта и связи.

В числе предлагаемых вакантных мест — водитель автомобиля, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер, электромонтер по обслуживанию подстанции, шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Теги: ярмарка вакансий,транспорт,связь
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