В Башкирии начался прием документов на соискание журналистской премии имени Ш. Худайбердина Фото: Олег Яровиков В Башкирии начался прием документов на соискание журналистской премии имени Ш. Худайбердина Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане начался прием документов на соискание республиканской премии имени Шагита Худайбердина. Премия присуждается журналистам, а также коллективам журналистов за лучшие произведения, выпущенные в период с сентября 2016 года по август 2017 года. Комиссией при Правительстве РБ рассматриваются репортажи, очерки, документальные повести и публицистические статьи; теле- и радиопередачи; серии фоторабот, опубликованные в республиканских, российских или зарубежных печатных либо электронных средствах массовой информации; материалы, изданные отдельной книгой.

Для участия в конкурсе требуется представить: протокол собрания трудового коллектива редакции газеты, журнала, ГУП ТРК «Башкортостан», местной теле-, радиостудии или постановление (решение) президиума районного (городского) Совета; сопроводительное письмо в адрес Комиссии при Правительстве РБ по присуждению премий имени Ш. Худайбердина с указанием данных об авторе; аннотацию на русском языке произведений, опубликованных на других языках; созданные произведения.

Количество материалов не ограничивается, серия фоторабот должна содержать не менее пяти снимков.

Представление произведений на соискание премий производится правлением Союза журналистов республики, отдельными авторами, редакциями газет и журналов, теле- и радиостудиями, информационными агентствами и другими творческими коллективами.

Материалы соискателей принимаются до 1 сентября по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, Союз журналистов РБ, оф. 1007 (10-й этаж Дома печати). Телефон (факс): (347) 276-42-66.