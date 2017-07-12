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В мировой рейтинг RUR вошли два вуза Башкирии

ОБЩЕСТВО

В мировой рейтинг RUR вошли два вуза Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В мировой рейтинг RUR вошли два вуза Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В мировой рейтинг RUR вошли два вуза Башкортостана. Агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало рейтинг лучших университетов мира за 2017 год. Его участниками стали 763 вуза, 67 из которых — российские. Республика представлена двумя университетами — УГАТУ (657 место в общем списке и 34 — среди российских) и УГНТУ (746 и 60, соответственно).

Международный рейтинг RUR является первым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения: качество преподавания (40% от оценки вуза); качество исследований (40%); уровень интернационализации (10% от оценки вуза); уровень финансовой устойчивости (10%).

«Вузы РФ продемонстрировали значительный рост, поднявшись в среднем на 30 позиций вверх», — отметили в RUR.

По количеству представленных вузов Россия находится на четвертом месте в мире. В 2016 году Россия была представлена 23 вузами.

Мировой Топ-10:

1. Гарвардский университет (США)

2. Калифорнийский институт технологий (США)

3. Чикагский университет (США)

4. Имперский колледж в Лондоне (Великобритания)

5. Стэнфордский университет (США)

6. Массачусетский институт технологий (США)

7. Оксфордский университет (Великобритания)

8. Колумбийский университет (США)

9. Кембриджский университет (Великобритания)

10. Принстонский университет (США)

Справка. Round University Ranking (RUR) — международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 930 ведущих университетов из 80 стран на протяжении восьми лет (2010-2017) по 20 индикаторам, измеряющими четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 30 рейтингов по шести предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.

Теги: вузы,рейтинг вузов
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