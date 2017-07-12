В Уфе приплывшим на остров рыбакам потребовалась помощь спасателей Фото: Служба спасения 112 В Уфе приплывшим на остров рыбакам потребовалась помощь спасателей Фото: Служба спасения 112

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе двое рыбаков днем 12 июля приплыли на резиновой лодке на остров, расположенный чуть ниже Затонского моста. Мужчины только хотели приступить к рыбалке, но обнаружили, что их лодка повреждена. Переправиться через реку Белую обратно не представлялось возможным.

Пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина сообщила, что рисковать своей жизнью, пытаясь перебраться на «материк» самостоятельно, уфимцы не стали. Они позвонили в Службу спасения. Прибывшие на катере спасатели забрали рыбаков с острова и транспортировали на берег.