В начале юбилейного 10-го чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» ждет «домашняя работа» Фото: Дмитрий Слезин В начале юбилейного 10-го чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» ждет «домашняя работа» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

КХЛ опубликовала полный календарь юбилейного десятого сезона. Регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата сезона 2016/2017 ЦСКА. Первый этап чемпионата завершится 1 марта 2018 года и продлится 193 календарных дня (из них 145 — игровых). Второй этап чемпионата (серия плей-офф) начнется 3 марта для команд конференции «Запад» и 4 марта — для клубов «Востока».

Каждая из 27 команд-участниц проведет на первом этапе по 56 матчей.

Уфимский «Салават Юлаев» играет в дивизионе Чернышева вместе с омским «Авангардом», новосибирской «Сибирью», астанинским «Барысом», дальневосточными «Амуром» и «Адмиралом», а также китайским «Куньлунь Ред Стар».

Первый матч «юлаевцы» проведут 22 августа дома против «Адмирала» из Владивостока, затем 26 августа также дома с «Амуром».

28 августа в Уфу приедет китайский «звездный» коллектив, а закончится лето для «юлаевцев» домашним матчем с «Сочи» 31 августа.

Сентябрь начнется для «Салавата» тоже по-домашнему — 3 числа с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и 5 — с «Барысом».

И только 8 сентября уфимцы впервые в юбилейном чемпионате будут гостить на чужом льду — это будет подмосковный «Витязь». После этого башкирский коллектив получил еще три матча в родных стенах. Так что начало нового сезона уфимские болельщики увидят сполна.

Год Петуха уфимцы закончат 29 декабря в Ханты-Мансийске у «Югры», а 2018-й олимпийский начнут 4 января в Москве со «Спартаком». Последний матч «регулярки» — в первый день весны 1 марта в «Зеленом дерби» с «Ак Барсом» в Уфе.