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12 июля Среда

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Депутаты Госдумы одобрили текст присяги при приеме гражданства России

ПОЛИТИКА

Депутаты Госдумы одобрили текст присяги при приеме гражданства России Фото: Башинформ

Депутаты Госдумы одобрили текст присяги при приеме гражданства России Фото: Башинформ

УФА, 12 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Государственной Думе одобрили введение присяги при приеме иностранцев в гражданство России.

Присягу должны будут приносить лица, желающие получить российское гражданство и достигшие 18-летия. Предполагается, что паспорт гражданина РФ будет вручаться сразу после произнесения текста присяги, сообщают «Известия».

«Я, добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года, в случае окончательного одобрения поправки к закону «О гражданстве РФ».

Теги: Госдума
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