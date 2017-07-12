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12 июля Среда

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ВТБ в Башкортостане увеличивает объём привлечённых средств корпоративных клиентов

на правах рекламы
ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

ВТБ в Башкортостане увеличивает объём привлечённых средств корпоративных клиентов Фото: ИА «Башинформ»

ВТБ в Башкортостане увеличивает объём привлечённых средств корпоративных клиентов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Корпоративный филиал ВТБ в Башкортостане подводит итоги работы в первом полугодии 2017 года. За шесть месяцев текущего года объем привлеченных средств увеличился в полтора раза и на 1 июля составил 26,3 млрд рублей. Общий кредитный портфель корпоративного филиала ВТБ в Башкортостане на отчетную дату составил 22.6 млрд рублей. С начала года предприятиям региона было выдано кредитов на общую сумму 12,7 млрд рублей, из них клиентам-компаниям среднего бизнеса — 4,3 млрд рублей.

По словам руководителя корпоративного филиала ВТБ в Башкортостане, с начала года клиентская база регионального подразделения пополнилась новыми клиентами.

«Мы по-прежнему делаем ставку на компании среднего бизнеса, но в этом году стали более пристально смотреть в сторону аграриев, предприятий, работающих в сфере обслуживания сельского хозяйства, в сфере переработки. Сегодняшние экономические условия, связанные с российскими контрсанкциями, создают благоприятную среду для динамичного развития рынка агропромышленного комплекса. Мы видим, что и в республике есть немало перспективных предприятий сельского хозяйства и переработки. Чтобы они могли благополучно функционировать и развивать свой бизнес, мы готовы своевременно подставлять им финансовое плечо. Так нашими партнерами стали «Машинно-тракторная станция «Центральная», ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов». Но мы не ставим для себя отраслевых ограничений и поддерживаем компании, которые работают в разных сегментах экономики региона», — отметил Алексей Самсонов.

В целом, клиентская база корпоративного подразделения ВТБ в регионе насчитывает около 800 корпоративных клиентов, представляющих все отрасли экономики и бизнеса. Из них клиентов-компаний среднего бизнеса — 715.

Объем документарного портфеля на отчетную дату составил 12,3 млрд рублей. Объем гарантий, выданных за 6 месяцев 2017 года, составил 5,4 млрд рублей, из них компаниям среднего бизнеса выдано за год гарантий на сумму 3,1 млрд рублей. С начала 2017 года корпоративным филиалом ВТБ в Башкортостане открыто 537 счетов, что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Теги: банк втб
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