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12 июля Среда

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В Уфе ректор Башкирского медуниверситета провел мастер-класс в операционной для студентов из Китая

ОБЩЕСТВО

В Уфе ректор Башкирского медуниверситета провел мастер-класс в операционной для студентов из Китая Фото: БГМУ

В Уфе ректор Башкирского медуниверситета провел мастер-класс в операционной для студентов из Китая Фото: БГМУ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Валентин Павлов провел мастер-класс в операционной для студентов из Китая. Такая возможность у будущих медиков из Поднебесной появилась благодаря летней практике, которую студенты Наньчанского университета проходят в Уфе. Операция по лапароскопической резекции почки прошла в Клинике БГМУ.

«Для нас почетно, что сам ректор вуза провел мастер-класс лапароскопической операции с использованием ЗD-технологий, — поделился своими впечатлениями китайский студент Пэн Сюн. — Операция проходила с пояснениями на английском языке, мы получили ответы на все возникшие у нас вопросы».

Договор о сотрудничестве между двумя вузами был подписан в 2014 году, его основными направлениями стали академические обмены студентами, совместные мастер-классы, проведение научных исследований.

«Благодаря договору о сотрудничестве между БГМУ и Наньчанским университетом, китайские студенты проходят практику на базе университетской клиники, — сказал ректор БГМУ Валентин Павлов. — Такие академические обмены расширяют кругозор, как самих студентов, так и наших коллег врачей, развивают коммуникативные способности, помогают усовершенствовать знание иностранного языка».

Китайские студенты проходят двухнедельную практику на базе Клиники БГМУ и РКБ им. Куватова. Вместе с ними в Уфу приехали врач-гепатолог Фан Джоу и врач-терапевт Ли Шоу, которые поделятся своими знаниями и опытом с представителями БГМУ. В программе визита запланированы ознакомительные посещения Республиканского онкологического диспансера, госпиталя «Мать и Дитя», Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, санатория «Красноусольск». Также китайские гости посетят культурные места Уфы и познакомятся с традициями республики.

«В прошлом году впервые студенты Наньчанского университета прошли практическую подготовку в БГМУ, — пояснил начальник отдела международных связей вуза Науфаль Загидуллин. — Наши студенты уже третий год подряд выезжают на практику в Китай в Наньчанский университет, в этом году в августе туда отправятся еще девять учащихся».

Теги: здравоохранение,БГМУ
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