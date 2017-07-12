Воронежец Владимир Москалев будет судить «Уфу» в первом ее матче РФПЛ-2017/18 Фото: Дмитрий Слезин Воронежец Владимир Москалев будет судить «Уфу» в первом ее матче РФПЛ-2017/18 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 1 тура стартующего в пятницу нового чемпионата российской футбольной Премьер-лиги.

Поединок в Санкт-Петербурге 15 июля, где ленинградский «Тосно» примет «Уфу», будет судить главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа; ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж) и Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва); делегат РФПЛ — Петр Баркалов (Москва).

Москалев за все время игры уфимцев в РФПЛ в качестве главного уже десять раз вершил судьбу «Уфы». Выиграть при нем удалось лишь однажды, в прошлом сезоне — у «Оренбурга» в Уфе, причем гол был забит при назначении пенальти — 1:0.

В шести матчах уфимцы проиграли при судействе этого арбитра. Три раза была ничья. А еще два раза Москалев был резервным судьей в поединках с участием башкирского клуба (оба с пермским «Амкаром»). Еще два пенальти, назначенные воронежцем, привели к взятию ворот уфимцев, и лишь однажды, в 2014 году, удалось забить гол престижа с 11-метровой отметки в ворота московского «Динамо» (поражение 1:3).

Уфимский арбитр Валерий Данченко, ассистент ФИФА, получил роль резервного судьи на матч открытия сезона — Суперкубка РФПЛ-2017, который пройдет в Москве 14 июля. В нем встретятся столичные «Локомотив» и «Спартак».