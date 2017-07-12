Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.73 ↑

EUR 69.20 ↓

12 июля Среда

Уфа   °

Воронежец Владимир Москалев будет судить «Уфу» в первом ее матче РФПЛ-2017/18

СПОРТ

Воронежец Владимир Москалев будет судить «Уфу» в первом ее матче РФПЛ-2017/18 Фото: Дмитрий Слезин

Воронежец Владимир Москалев будет судить «Уфу» в первом ее матче РФПЛ-2017/18 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 1 тура стартующего в пятницу нового чемпионата российской футбольной Премьер-лиги.

Поединок в Санкт-Петербурге 15 июля, где ленинградский «Тосно» примет «Уфу», будет судить главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа; ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж) и Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва); делегат РФПЛ — Петр Баркалов (Москва).

Москалев за все время игры уфимцев в РФПЛ в качестве главного уже десять раз вершил судьбу «Уфы». Выиграть при нем удалось лишь однажды, в прошлом сезоне — у «Оренбурга» в Уфе, причем гол был забит при назначении пенальти — 1:0.

В шести матчах уфимцы проиграли при судействе этого арбитра. Три раза была ничья. А еще два раза Москалев был резервным судьей в поединках с участием башкирского клуба (оба с пермским «Амкаром»). Еще два пенальти, назначенные воронежцем, привели к взятию ворот уфимцев, и лишь однажды, в 2014 году, удалось забить гол престижа с 11-метровой отметки в ворота московского «Динамо» (поражение 1:3).

Уфимский арбитр Валерий Данченко, ассистент ФИФА, получил роль резервного судьи на матч открытия сезона — Суперкубка РФПЛ-2017, который пройдет в Москве 14 июля. В нем встретятся столичные «Локомотив» и «Спартак».

Теги: футбол,РФПЛ
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть