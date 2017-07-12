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12 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии чиновников обязали вести делопроизводство на языке преобладающей национальности

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии чиновников обязали вести делопроизводство на языке преобладающей национальности

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии чиновников обязали вести делопроизводство на языке преобладающей национальности

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О специальном постановлении БашЦИКа и переписке с сельсоветами на языке преобладающей национальности рассказала газета «Красная Башкирия» в июне 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Бирском районе 105 населенных пунктов, большинство из них русские. Специальным постановлением президиума БашЦИКа район отнесен к числу местностей, ведущих делопроизводство на русском языке, но с одновременным обслуживанием прочих национальностей на их родном языке», — сообщила газета.

Однако на практике переход на обслуживание башкирского населения и других национальностей на их родном языке осуществлялся чиновниками неудовлетворительно. В частности, работники райисполкома, знающие башкирский язык, ограничивались лишь устными разговорами с посетителями, а делопроизводство с башкирскими и других национальностей сельсоветами (марийцы, татары) велось на русском языке.

То же самое наблюдалось в сельсоветах. Сельские советы, полностью укомплектованные башкирскими работниками, в большинстве случаев также ограничивались лишь разговорами с посетителями на родном языке, а делопроизводство вели на русском.

Плохо обстояло дело в районе и с распространением башкирских, татарских, марийских газет и журналов. Большинство учреждений и предприятий Бирска выписывали газеты на русском языке. Для распространения национальной печати райсвязь ничего не предпринимала. В издании отмечается, что из «78 служащих и рабочих, работающих на предприятии райсвязи, нет ни одного башкира».

«Так ли надо выполнять постановление БашЦИКа о ведении делопроизводства и всей переписки с сельсоветами на языке той национальности, которая составляет большинство», — сетуют в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ,архив печати,башкирский язык,языки народов РБ,делопроизводство
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