В Башкирии учителю физкультуры, попавшему в ДТП, требуется помощь доноров Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, группа БашДТП

В Башкирии учителю физкультуры, попавшему в ДТП, требуется помощь доноров Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, группа БашДТП

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане учитель физкультуры сельской школы впал в кому после серьезной аварии. В группе «БашДТП» «ВКонтакте» появилось сообщение, что Айнуру Хасанову из Архангельского района требуется помощь доноров. По словам друзей, Айнур всегда готов всем помочь, но сейчас сам нуждается в поддержке. Кровь можно сдать на станции переливания по адресу: Уфа, ул. Батырская, 41/1. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (34774) 2-15-18.

Как сообщало агентство «Башинформ», на 18 километре автодороги Уфа — Оренбург вечером 10 июля 31-летний водитель за рулем Datsun on-DO ехал со стороны поворота на аэропорт в сторону поселка Локотки. Мужчина не справился с управлением — иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.