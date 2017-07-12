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12 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии учителю физкультуры, попавшему в ДТП, требуется помощь доноров

ОБЩЕСТВО

В Башкирии учителю физкультуры, попавшему в ДТП, требуется помощь доноров

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, группа БашДТП

В Башкирии учителю физкультуры, попавшему в ДТП, требуется помощь доноров

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, группа БашДТП

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане учитель физкультуры сельской школы впал в кому после серьезной аварии. В группе «БашДТП» «ВКонтакте» появилось сообщение, что Айнуру Хасанову из Архангельского района требуется помощь доноров. По словам друзей, Айнур всегда готов всем помочь, но сейчас сам нуждается в поддержке. Кровь можно сдать на станции переливания по адресу: Уфа, ул. Батырская, 41/1. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (34774) 2-15-18.

Как сообщало агентство «Башинформ», на 18 километре автодороги Уфа — Оренбург вечером 10 июля 31-летний водитель за рулем Datsun on-DO ехал со стороны поворота на аэропорт в сторону поселка Локотки. Мужчина не справился с управлением — иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Теги: донорство
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