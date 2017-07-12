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12 июля Среда

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В Уфе определят самого лучшего пчеловода Башкирии

ОБЩЕСТВО

В Уфе определят самого лучшего пчеловода Башкирии Фото: Андрей Старостин

В Уфе определят самого лучшего пчеловода Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе определят самого лучшего башкирского пчеловода. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод» состоится 14 июля на площадке уфимского ипподрома «Акбузат». Организаторы — Министерство сельского хозяйства РБ и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.

Участниками конкурса станут пчеловоды, занявшие первые места в аналогичных районных или городских соревнованиях. Состязание будет состоять из двух этапов, включающих проверку теоретических знаний и практических навыков.

Победитель регионального конкурса примет участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который будет проходить в Уфе 15-17 августа. Об участии во Всероссийском конкурсе уже заявили пчеловоды из Республики Крым, Татарстана, Тульской области и Забайкальского края.

Главные задачи конкурса — выявление и пропаганда передовых приемов и методов труда в пчеловодстве, способствующих повышению эффективности производства и качества работы; совершенствование профессионального мастерства пчеловодов, их теоретических знаний и практических навыков; популяризация традиционного промысла коренного населения республики.

Теги: пчеловоды,конкурс профмастерства
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