Холодное лето скорректировало планы студентов в Башкирии Фото: Олег Яровиков Холодное лето скорректировало планы студентов в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специалисты портала для молодых специалистов Career.ru опросили в Башкортостане студентов и выпускников 2017 года и выяснили, что более половины из них рассчитывают пройти стажировку этим летом.

Три года назад доля таких респондентов составляла лишь 34%.

Отвечая на вопрос о целях стажировки, студенты, как и три года назад, чаще всего называют ценный опыт и знания (71%). При этом задачу подзаработать преследуют 47% респондентов.

При этом сегодняшние выпускники чуть более прагматичны. Так, каждый второй рассчитывает получить сертификат по результатам стажировки и 60% устроиться в компанию, в которой они планируют пройти практику. Каждый третий опрошенный планирует, кроме всего прочего, завести полезные знакомства.

«Холодное и дождливое лето, которое мы наблюдаем в Башкортостане, стимулирует студентов на поиски оплачиваемой стажировки, — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Обычно все стараются летом отдыхать, выезжать на природу, гулять, но в такую погоду остается только работать».

Каждый второй выпускник республики рассчитывает, что стажировка будет оплачиваться. В то же время 40% респондентов на сегодняшний день еще не имеют представления, получат ли они компенсацию за потраченное время.

Таким образом, ценность стажировок для студентов в последние годы серьезно возросла, всё больше молодых людей хотели бы посвятить время летних каникул практике для получения опыта и навыков работы в реальных условиях. Кроме того, нацеленность на трудоустройство в выбранных студентами компаниях и желание получить документ о прохождении практики свидетельствуют о том, что молодые специалисты подходят к выбору места прохождения стажировки довольно серьезно.

«И в этом нет ничего удивительного. Условия кризиса и конкуренции заставляют молодежь всё раньше прощаться с беспечной студенческой жизнью, выходить на рынок труда и знакомиться с требованиями работодателей для того, чтобы накапливать конкурентные преимущества для создания привлекательного резюме», — отметила Ольга Гибадуллина.

Опрос проводился среди 1534 студентов и выпускников Башкортостана.