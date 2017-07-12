За текущий год животные в Башкирии покусали более 1300 детей Фото: Олег Яровиков За текущий год животные в Башкирии покусали более 1300 детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане за текущий год за помощью после укусов животных обратились более 4300 человек, из которых порядка 1300 — дети. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, в последние годы число лиц, обратившихся к медикам по поводу повреждений, полученных от животных, держится на стабильном уровне. В 2016 году за антирабической помощью обратились свыше 11,5 тысячи человек, показатель на 100 тысяч населения составил 282,8. Доля детей до 17 лет, получивших укусы от животных, составила 32%.

Заболеваемость бешенством среди животных в этом году пока не зарегистрирована. В прошлом году, по данным Управления ветеринарии РБ, в Аургазинском, Бакалинском, Иглинском, Кигинском, Уфимском и Чишминском районах, а также в городе Октябрьском, зарегистрировано девять случаев заболевания бешенством животных (лисы, собак и кошек).

За период с 2014 по 2016 годы в России было зарегистрировано 18 случаев заболевания бешенством среди населения. В Башкортостане последний такой случай был зарегистрирован в 2013 году в Альшеевском районе.

В этом году в республике прививки против бешенства сделали 955 человек. Прежде всего это люди, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения этим вирусом — ветеринары, лесники, охотники, почтальоны, участковые инспектора полиции. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования в травматологических пунктах. Курс состоит из шести инъекций. Первая прививка вводится сразу, далее по схеме — на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Назначенный курс прививок должен быть проведен полностью и без перерыва. Во время антирабической вакцинации категорически запрещается употребление каких бы то ни было спиртных напитков — алкоголь ослабляет сопротивляемость организма к вирусу бешенства.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

В Роспотребнадзоре по РБ рассказали, что первыми признаками заболевания являются зуд и ноющие, режущие или жгучие боли в месте укуса. Боли отдают по ходу нерва. Через несколько дней на малейшее прикосновение к коже, стук, яркий свет больной отвечает судорогой, появляется водобоязнь. Период с момента укуса до появления первых признаков продолжается от 12 до 90 дней, реже до 1 года.

Вирус бешенства опасен для всех теплокровных животных. Наиболее опасны укусы волков, лис, барсуков, енотовидных собак. Не болеют бешенством насекомые, змеи, ящерицы, лягушки и другие холоднокровные животные.

Если укус уже случился, необходимо обильно промыть рану и неповрежденную кожу открытых частей тела крепким мыльным раствором (до 15 минут) и смазать края раны дезинфицирующим средством — 70% спирт, йод. Второй шаг — обращение к врачу (травматологический пункт) для получения курса лечебно-профилактической иммунизации. На сегодняшний день бешенство можно предупредить только лечебно-профилактической иммунизацией. Чем раньше после контакта с больным животным начат курс прививок, тем выше их эффективность.