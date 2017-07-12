Вице-премьер Фархад Самедов изучил перспективы создания нефтехимического кластера Башкирии и Омской области Фото: пресс-служба Правительства РБ Вице-премьер Фархад Самедов изучил перспективы создания нефтехимического кластера Башкирии и Омской области Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фархад Самедов побывал с рабочим визитом в Омской области. Поездка стала очередным шагом на пути создания первого в России межрегионального нефтехимического кластера. Такая идея обсуждалась в июне, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Фархад Самедов посетил промышленную площадку Группы компаний «Титан». Вице-премьер осмотрел комбикормовый завод «Пушкинский», заводы «Омский каучук» и «Полиом».

Здесь же, на площадке Группы компаний «Титан» состоялось совещание, на котором были представлены омские промышленные кластеры — нефтехимический и агробиотехнологический.

«Консолидация регионов для реализации инвестпроектов как в Омской области, так и в Башкортостане — правильная идея, — прокомментировал итоги визита Фархад Самедов. — Башкортостан и Омская область имеют много точек соприкосновения: у нас схожие предприятия по технологиям и видам продуктов, но при этом мы обладаем разными компетенциями, которые могут выгодно дополнить друг друга. Мы обсудили вполне конкретные вещи, чтобы найти те проекты, вокруг которых мы будем выстраивать наше сотрудничество. В области нефтехимии — это выполнение специалистами Башкортостана для вашего региона проектных работ, изготовление высококачественного отечественного оборудования на машиностроительных предприятиях республики, осуществление строительно-монтажных работ. Омская область может быть нам полезна, в свою очередь, в плане реализации агропромышленных проектов, так как ваш регион идет в этой отрасли впереди нас. Это дорога с двусторонним движением. Сейчас основная задача — разработать совместную стратегию для развития двух регионов».