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12 июля Среда

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Минсельхоз Башкирии назвал районы, в которых вводится режим ЧС

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минсельхоз Башкирии назвал районы, в которых вводится режим ЧС Фото: Олег Яровиков

Минсельхоз Башкирии назвал районы, в которых вводится режим ЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В самое ближайшее время режим чрезвычайной ситуации будет введен в 13 районах республики из-за гибели урожая. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

«Механизм объявления чрезвычайной ситуации достаточно тяжелый. Документы по 13 районам сейчас на подписи. Гибель 22 тысяч гектаров посевов мы уже зафиксировали. Предварительные потери составили 426 миллионов рублей. ЧС будем однозначно объявлять, — заявил глава Минсельхоза Башкортостана. — Кроме того, сейчас поступают дополнительные документы еще от пяти районов республики. Мы всё проверяем, актируем и тоже, возможно, объявим».

В числе районов, где уже зафиксирована гибель посевов, — Бакалинский, Белебеевский, Буздякский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский, Чишминский.

Как пояснил журналистам глава аграрного ведомства, объявление ЧС позволяет региону избежать штрафов в федеральный бюджет за недостижение определенных индикаторов.

«Учитывая, что в прошлом году в республике была объявлена чрезвычайная ситуация, нас освободили от всех штрафов. В 2017 году, если мы не достигнем целевых показателей, нас опять оштрафуют: в бумагах же не будет написано, где какие дожди были, — добавил министр. — Мы готовимся к разному развитию ситуации. Вчера пришло письмо из Минсельхоза России о том, что за 2016 год, у кого была ЧС, в настоящее время изыскиваются средства в федеральном бюджете на возмещение этих затрат на сумму 160 миллионов рублей. Почему бы и нет? Если у нас есть такие факты, мы должны их актировать. Зачем сидеть и скрывать? Есть чрезвычайная ситуация — будем объявлять, есть ущерб, будем оформлять».

Теги: сельское хозяйство,ЧС
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