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12 июля Среда

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Один из вузов Башкирии вошел в Топ-20 поискового рейтинга вузов от Яндекса

ОБЩЕСТВО

Один из вузов Башкирии вошел в Топ-20 поискового рейтинга вузов от Яндекса Фото: Олег Яровиков

Один из вузов Башкирии вошел в Топ-20 поискового рейтинга вузов от Яндекса Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский государственный университет занял 20 строчку в рейтинге поисковой популярности вузов по запросам интернет-пользователей компании «Яндекс». В период с июня 2016 по май 2017 года информацию об университете искали 335 тысяч раз.

В рейтинг поисковой популярности вошли 264 вуза страны из списка, опубликованного «Интерфаксом» в начале лета, в том числе четыре вуза республики. Среди них на первом месте, как отмечалось выше — БашГУ, на втором — Уфимский государственный нефтяной технический университет (51 место и 211 тысяч просмотров в год), далее следует Уфимский государственный авиационный технический университет (71 место и 172 тысяч просмотров). Замыкает этот список Башкирский государственный аграрный университет (117 позиция и 108 тысяч просмотров).

Среди университетов из других городов у жителей Башкортостана популярны Казанский (Приволжский) федеральный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Оренбургский государственный университет, НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).

На первых строчках рейтинга — вузы Москвы и Санкт-Петербурга: МГУ, РАНХиГС, ВШЭ, СПбГУ.

Как правило, люди ищут общую информацию о высших учебных заведениях. В запросах чаще всего встречаются слова «официальный сайт», «расписание», «факультет», «кафедра», «список».

Теги: рейтинг вузов,Яндекс
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