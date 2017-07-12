Смертельное ДТП на трассе Оренбург - Уфа: столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ» Фото: УМВД по Оренбургской области
Смертельное ДТП на трассе Оренбург - Уфа: столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ»
Смертельное ДТП на трассе Оренбург - Уфа: столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ» Фото: УМВД по Оренбургской области
УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На 290 километре трассы Оренбург — Уфа в Октябрьском районе Оренбургской области 12 июля произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным областного УМВД, 46-летний житель Башкортостана за рулем «ГАЗели» выехал на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ», которым управлял житель Оренбурга.
Водитель автомобиля «ГАЗель» погиб. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены два его пассажира и водитель «КамАЗа».
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.