В Башкирии водитель на ВАЗ-2110 насмерть сбил пенсионерку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии водитель на ВАЗ-2110 насмерть сбил пенсионерку
В Башкирии водитель на ВАЗ-2110 насмерть сбил пенсионерку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфимском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП. На улице Цюрупы в селе Булгаково 21-летний житель Кармаскалинского района, управляя ВАЗ-2110, сбил 56-летнюю уфимку. Предположительно, женщина стояла на краю проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.