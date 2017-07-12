Ипотека стала доступнее - СМИ

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За последний год россияне стали меньше тратить на обслуживание ипотечных кредитов.

По сравнению с 2016 годом в I квартале 2017 года отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков снизилось на 4 п.п. и составило 45% зарплаты. Такую статистику приводят «Известия».

Эксперты объясняют причину данной тенденции заметным сокращением процентных ставок по ипотеке, так как реальные доходы россиян в 2016-2017 годах продолжали снижаться.

Более того, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Специалисты предполагают, что ипотека может подешеветь еще на 1-2 п.п. в течение ближайших полутора лет.

По словам руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только снижаться, а социальных дефолтов не будет совсем.

По данным ЦБ, на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%. Смягчение процентных условий стало возможно благодаря падению ключевой ставки Центробанка, отмечает издание.