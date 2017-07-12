В Башкирии из-за прохладного лета резко упала посещаемость природных парков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане из-за прохладного лета упала посещаемость природных парков. Отсутствие тепла и длительные дожди уменьшили поток туристов в особо охраняемые природные территории республики — с 58 тысяч человек летом прошлого года до 19 тысяч нынешним летом.

Например, в июне 2016 года природные парки посетили около 30 тысяч туристов, а в этом году всего лишь 9,5 тысячи, сообщили в Минэкологии РБ.