В Башкирии женщина похитила деньги пенсионера-миллионера Фото: Андрей Старостин В Башкирии женщина похитила деньги пенсионера-миллионера Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Учалинском районе Башкортостана женщина похитила у 81-летнего знакомого все сбережения. В июне этого года в полицию обратился пенсионер. Он сообщил, что с его банковских карт пропало около 2,7 млн рублей.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что пожилой мужчина некоторое время назад познакомился с женщиной. Она стала часто приходить в гости, ухаживать за ним. Пенсионер настолько стал доверять новой знакомой, что предоставил доступ к своим банковским картам. Каждый раз женщина снимала довольно крупную сумму в разных городах республики, примерно по 200 тысяч рублей.

Пенсионер, заметив пропажу, обратился за помощью к стражам порядка. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — ранее судимую 63-летнюю женщину. Она призналась в краже. По словам злоумышленницы, деньги она перечислила своим взрослым дочерям.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по возврату похищенных денег.