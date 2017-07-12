В Башкирии многодетная мать до смерти избила мужа скалкой по голове Фото: автор В Башкирии многодетная мать до смерти избила мужа скалкой по голове Фото: автор

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в больницу города Салавата 11 июля был доставлен житель Мелеузовского района с тяжелой травмой головы. Сотрудники медучреждения сообщили об этом в полицию.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ сообщили, что вечером 10 июля 51-летний житель деревни Сабашево находился дома со своей супругой. Будучи пьяным, он устроил очередной скандал. Женщина не выдержала и не менее девяти раз ударила супруга скалкой по голове. Увидев, что ему стало плохо, вызвала скорую помощь. Несмотря на оказанную медпомощь, от полученных травм потерпевший скончался в отделении реанимации. Следователи выяснили, что мужчина периодически избивал свою жену, но за помощью в полицию она не обращалась.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения с учетом нахождения на ее иждивении трех малолетних детей.