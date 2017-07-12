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12 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии стали известны место и дата проведения августовского педсовета

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стали известны место и дата проведения августовского педсовета Фото: Андрей Старостин

В Башкирии стали известны место и дата проведения августовского педсовета Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Республиканский августовский педсовет пройдет в Уфе, в Конгресс-холле, 12 августа. Тема большого учительского форума — «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан». В его работе примут участие главы министерств и ведомств, ректоры вузов и директора ссузов, главы администраций и их заместители по социальным вопросам, председатели профсоюзных организаций, начальники РОНО городов и районов, научная и педагогическая общественность, представители СМИ.

Пленарной части совещания будут предшествовать дискуссионные площадки по различным направлениям. В частности, будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях, а также состоится семинар-совещание «Университет 3.0».

Кроме того, пройдут выставки, посвященные дополнительному образованию.

Дискуссионные площадки начнут работу в 11 часов, пленарное заседание пройдет с 14 до 16 часов.

Теги: августовский педсовет
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