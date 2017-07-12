В Уфе трамвай сошел с рельсов Фото: группа «БашДТП»/ Рифат Аязгулов В Уфе трамвай сошел с рельсов Фото: группа «БашДТП»/ Рифат Аязгулов

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 11 июля сошел с рельсов трамвай. Об инциденте, произошедшем в районе Аграрного университета, сообщил очевидец. Он опубликовал фотографии в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

Как рассказали агентству «Башинформ» в МУЭТ города, электротранспорт ехал без пассажиров в депо. О причинах случившегося станет известно в ближайшее время.