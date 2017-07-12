Уфимцев приглашают на ярмарку «Ягодное лукошко»

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 15 июля состоится ярмарка «Ягодное лукошко». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарке свою плодово-ягодную продукцию представят тепличные и крестьянско-фермерские хозяйства, плодопитомники. К участию в «Ягодном лукошке» приглашаются также жители республики, имеющие личные подсобные хозяйства.

Место и время проведения ярмарки — площадь перед Дворцом спорта, с 9 до 16 часов.