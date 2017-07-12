Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.73 ↑

EUR 69.20 ↓

12 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии прокуратура пресекла продажу кота манула и японского журавля из Красной книги России

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии прокуратура пресекла продажу кота манула и японского журавля из Красной книги России Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Японский_журавль

В Башкирии прокуратура пресекла продажу кота манула и японского журавля из Красной книги России Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Японский_журавль

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Чишминского района Башкортостана выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу России.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, на четырех интернет-ресурсах публиковались объявления о продаже рыб — черного амура, тайменя, стерляди, а также животных и птиц — кота манула, японского журавля, горного гуся. Все они находятся под особой охраной государства.

В объявлении указывались цены, способы связи с продавцом, предоставлялась возможность электронного заказа.

Законодательство запрещает распространять подобную информацию. За нее предусмотрена уголовная ответственность. Прокурор района направил в суд четыре заявления о признании размещенных на сайтах сведений запрещенными к распространению.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Роскомнадзор уже заблокировал доступ к трем сайтам.

Теги: Красная книга РФ,прокуратура
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть