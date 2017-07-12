В Башкирии прокуратура пресекла продажу кота манула и японского журавля из Красной книги России Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Японский_журавль В Башкирии прокуратура пресекла продажу кота манула и японского журавля из Красной книги России Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Японский_журавль

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Чишминского района Башкортостана выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу России.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, на четырех интернет-ресурсах публиковались объявления о продаже рыб — черного амура, тайменя, стерляди, а также животных и птиц — кота манула, японского журавля, горного гуся. Все они находятся под особой охраной государства.

В объявлении указывались цены, способы связи с продавцом, предоставлялась возможность электронного заказа.

Законодательство запрещает распространять подобную информацию. За нее предусмотрена уголовная ответственность. Прокурор района направил в суд четыре заявления о признании размещенных на сайтах сведений запрещенными к распространению.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Роскомнадзор уже заблокировал доступ к трем сайтам.