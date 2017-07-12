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12 июля Среда

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В Уфе обманутые дольщики знаменитого долгостроя прекратили голодовку

ОБЩЕСТВО

В Уфе обманутые дольщики знаменитого долгостроя прекратили голодовку Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе обманутые дольщики знаменитого долгостроя прекратили голодовку Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе закончилась голодовка обманутых дольщиков жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй». Поздним вечером 11 июля они покинули стены недостроенного здания, расположенного на пересечении улиц Кирова и Пархоменко. Участники акции будут ждать решения по их вопросу, который будет рассмотрен в ближайшее время на очередном заседании межведомственной комиссии. Комиссия создана для содействия в защите прав и законных интересов граждан, пострадавших из-за неисполнения застройщиками обязательств по строительству многоквартирных домов на территории республики.

Как сообщалось ранее, накануне дольщиков посетил представитель Госкомитета республики по строительству и архитектуре. Ведомство планирует принять участие в судебном процессе признания кооперативом права собственности на объект незавершенного строительства.

Руководитель регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» РБ (застройщик) Геннадий Дементьев не стал комментировать сложившуюся ситуацию с объектами незавершенного строительства по телефону. По его словам, этот вопрос требует детального рассмотрения в формате пресс-конференции, которая должна состояться в ближайшее время.

Агентство «Башинформ» обращалось в Госкомитет РБ по строительству и архитектуре за комментарием по поводу данного долгостроя. На официально оформленный запрос от 16 июня с уточняющими вопросами — как именно контролируется объект и какая по нему ведется работа — ответа так и не поступило, что является грубым нарушением сроков предоставления информации по журналистскому запросу согласно Федеральному закону «О СМИ».

Теги: обманутые дольщики,долгострой,голодовка
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