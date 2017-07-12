Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.73 ↑

EUR 69.20 ↓

12 июля Среда

Уфа   °

В России вступили в силу новые правила перевозки детей

ОБЩЕСТВО

В России вступили в силу новые правила перевозки детей Фото: автор

В России вступили в силу новые правила перевозки детей Фото: автор

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей. Теперь родителям грозит административная ответственность, если они оставят ребенка младше семи лет одного в салоне автомобиля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова замглавы Госавтоинспекции России Владимира Кузина.

По новым правилам, взрослые обязаны фиксировать детей ремнями безопасности.

«Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей младше семи лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно», — пояснил представитель ГИБДД.

Кроме того, запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Теги: перевозка детей,ПДД
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть