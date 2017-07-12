В России вступили в силу новые правила перевозки детей Фото: автор В России вступили в силу новые правила перевозки детей Фото: автор

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей. Теперь родителям грозит административная ответственность, если они оставят ребенка младше семи лет одного в салоне автомобиля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова замглавы Госавтоинспекции России Владимира Кузина.

По новым правилам, взрослые обязаны фиксировать детей ремнями безопасности.

«Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей младше семи лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно», — пояснил представитель ГИБДД.

Кроме того, запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.