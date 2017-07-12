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12 июля Среда

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Солдат-срочник из Башкирии погиб в Амурской области

ОБЩЕСТВО

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Амурской области Фото: Олег Яровиков

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Амурской области Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Солдат-срочник из Башкортостана погиб в Амурской области. Информацию подтвердили в военном комиссариате республики. Трагедия произошла в одной из воинских частей в районе города Свободного. Предполагается, что смерть наступила от удара током.

«Молодому человеку было 22 года, он приехал на службу из Башкирии. Его тело к концу недели отправят на родину самолетом», — пишет «Комсомольская правда-Благовещенск».

По неподтвержденной пока информации издания, группа военнослужащих работала на башенном кране близ электропроводов. Еще три человека из-за несчастного случая получили ранения.

«11 июля в результате нарушений требований безопасности военнослужащий одной из воинских частей Амурской области получил травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия командованием Восточного военного округа совместно с представителями военно-следственных органов проводится проверка», — прокомментировали трагический инцидент в пресс-службе Восточного военного округа.

Теги: несчастный случай
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