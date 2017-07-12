Башкирия в федеральных СМИ: расстрел в селе Сафарово, борьба за «золотые парашюты» и за урожай

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Центральной темой в сообщениях федеральных СМИ о Башкирии стал «расстрел девочек» в селе Сафарово Чишминского района.

«Пьяный житель башкирского села открыл стрельбу из пневматики на детской площадке, ранены три девочки», передает «Интерфакс", и уточняет: в селе Сафарово Чишминского района задержан мужчина, открывший стрельбу из пневматического оружия на детской площадке, в результате чего пострадали три маленькие девочки. «В Башкирии пьяный житель расстрелял трёх девочек: Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", вторит REGNUM. О трех «расстрелянных», которые, к счастью, отделались достаточно легко, сообщают и другие издания.

Но НТВ и РЕН-ТВ трех мало, они выносят в заголовки четырех: «В Башкирии пьяный мужчина расстрелял четырех девочек» (НТВ) и «Житель Башкирии расстрелял четырех девочек на детской площадке»(РЕН-ТВ), поясняя далее, что одна из расстрелянных вообще не пострадала.

Злоумышленник был задержан, но не согласился с этим и попытался сбежать, ударив кулаком по голове оперуполномоченного полиции. Вместо одной статьи теперь ему предъявят две.

Также не согласны со случившимся с ними экс-менеджеры «Башнефти», но они пожаловались в Верховный суд Башкирии, сообщают «Ведомости», «Коммерсант» и ряд других изданий.

Бывшие менеджеры «Башнефти» 11 июля подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, который 14 июня удовлетворил требования прокуратуры Башкирии о признании не соответствующими закону положений «Башнефти» о долгосрочной мотивации. Участников программы долгосрочной мотивации около 300, а размер дополнительного вознаграждения участникам программы за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд. рублей. Кроме этого, программа обязывала выкупить у менеджмента привилегированные акции «Башнефти» на 486,5 млн. рублей.

Собеседник «Интерфакса», на который ссылается РБК, указал что способ мотивации «Башнефти» соответствует закону и является легитимной системой оплаты труда.

Иные масштабы запросов у простых граждан. Прожиточный минимум в Башкирии в I квартале вырос на 3,4%, сообщает «Интерфакс-Поволжье», и уточняет, что Правительство Башкирии установило величину прожиточного минимума на первый квартал 2017 года в размере 8,604 тыс. рублей.

Продолжая тему доходов населения «Интерфакс-Россия» сообщает, что «Перед судом в Уфе предстанет группа сотрудников УМПО за хищение деталей для авиадвигателей». Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести действующих и бывших сотрудников ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение", уличенных в хищении с заводского склада дорогостоящих деталей для авиадвигателей, сообщила пресс-служба ведомства.

Направлено в суд и дело по обвинению бывшего заместителя главы администрации Уфы Ильдара Хасанова, который обвиняется в «Покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом пишут все, в том числе «Коммерсантъ — Уфа» («Дело в отношении вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова направлено в суд»), «Комсомольская правда — Уфа» («Дело вице-мэра Уфы Хасанова передано в суд. Бывшему заместителю Ирека Ялалова грозит реальный срок за мошенничество», «РБК-Уфа» («Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы передали в суд»).

Но не всегда противозаконные действия приводят к отрицательным результатам. Например, жители Нуримановского района, заблокировав дорогу, добились ремонта трассы, о чем сообщает «Московский Комсомолец – Уфа». Причем, поддержал их глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

То же издание одобряет и передачу евпаторийского санатория «Юбилейный» Башкирии: «Башкирия поможет Крыму с курортной базой». При этом приводит слова Рустэма Хамитова, который пообещал сделать переданный крымскими властями санаторий «лучшим детским санаторием в Крыму».

Рустэм Хамитов считает, что август и сентябрь будут с точки зрения уборки, заготовки кормов тяжелыми, и постоянно требует от агрохозяйственного блока полной и всесторонней мобилизации. Об этом читатели узнают, развернув сегодняшний номер «Аргументов и Фактов».

А священнослужители уже мобилизовались и вносят вклад в борьбу за урожай, окропляя поля Башкирии святой водой, а также совершая специальные молебны, о чем подробно информирует «Московский Комсомолец –Уфа».