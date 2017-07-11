Два журналиста Башкирии прошли отбор на форум «Таврида на Бакальской косе» Фото: официальный сайт форума Два журналиста Башкирии прошли отбор на форум «Таврида на Бакальской косе» Фото: официальный сайт форума

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Два журналиста Башкирии станут участниками смены для молодых сотрудников региональных и местных СМИ на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида на Бакальской косе». Отбор прошли Наталья Ярина, представляющая телеканал «Вся Уфа», и Илья Черепанов — «Телешко»

Партнером смены является Общероссийский народный фронт и пройдет она в последнюю неделю августа. В прошлом году было четыре участника из республики.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проводится в Крыму в третий раз. Форум объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр».