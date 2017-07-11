Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.30 ↓

EUR 68.77 ↑

11 июля Вторник

Уфа   °

Два журналиста Башкирии прошли отбор на форум «Таврида на Бакальской косе»

ОБЩЕСТВО

Два журналиста Башкирии прошли отбор на форум «Таврида на Бакальской косе» Фото: официальный сайт форума

Два журналиста Башкирии прошли отбор на форум «Таврида на Бакальской косе» Фото: официальный сайт форума

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Два журналиста Башкирии станут участниками смены для молодых сотрудников региональных и местных СМИ на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида на Бакальской косе». Отбор прошли Наталья Ярина, представляющая телеканал «Вся Уфа», и Илья Черепанов — «Телешко»

Партнером смены является Общероссийский народный фронт и пройдет она в последнюю неделю августа. В прошлом году было четыре участника из республики.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проводится в Крыму в третий раз. Форум объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр».

Теги: Таврида-2017,ОНФ
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть