В Башкирию приходит долгожданное лето - Башгидромет
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В республику наконец придет настоящее лето. Как сообщает Башгидрометцентр, с 13 июля на Урал распространяется область повышенного давления. С приходом такого атмосферного фронта вероятность осадков будет небольшой, а температура повысится. К концу недели воздух прогреется ночью до +9+14, днем до +24+29 градусов.
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