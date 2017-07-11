В Уфе монтажник упал с четырехметровой высоты Фото: автор В Уфе монтажник упал с четырехметровой высоты Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В службу спасения Уфы сегодня днем поступила информация, что при проведении работ с четырехметровой высоты на крышу технического этажа упал монтажник-высотник. Инцидент произошел на строительной площадке по адресу: улица Комарова, 8.

По информации пресс-службы ведомства, спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а затем спустили его с техэтажа на крышу дома, откуда транспортировали вниз, а затем передали сотрудникам скорой помощи. 31-летнего мужчину увезли городскую больницу № 21.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.