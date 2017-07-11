«Салават Юлаев» первый домашний матч юбилейного X чемпионата КХЛ сыграет против «Адмирала» Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев» первый домашний матч юбилейного X чемпионата КХЛ сыграет против «Адмирала»
«Салават Юлаев» первый домашний матч юбилейного X чемпионата КХЛ сыграет против «Адмирала» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Стали известны первые пары в домашних матчах стартующего 21 августа юбилейного десятого сезона в Континентальной хоккейной лиге.
Уфимский «Салават Юлаев» 22 августа примет владивостокский «Адмирал».
Полный календарь чемпионата КХЛ-2017/2018 вскоре появится на официальном сайте Лиги.