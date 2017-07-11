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11 июля Вторник

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Если завтра глобальное потепление - в Уфимском планетарии покажут документальный фильм

ОБЩЕСТВО / Год экологии

Если завтра глобальное потепление - в Уфимском планетарии покажут документальный фильм Фото: Уфимский планетарий

Если завтра глобальное потепление - в Уфимском планетарии покажут документальный фильм Фото: Уфимский планетарий

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфимском городском планетарии покажут документальный фильм «6 градусов, которые изменят мир». Бесплатный сеанс состоится в 19 часов 19 июля в рамках экологического киномарафона, посвященного Году экологии в России.

Авторы фильма рассказывают, что может случиться на планете, если вдруг повысится температура. В частности, создатели картины покажут возможные последствия потепления на каждый градус.

Специалисты подсчитали, что темпы повышения средней температуры поверхности Земли всего за 50 лет практически в два раза превысили показатели за последние 100 лет. Изменения, которые наблюдаются учеными в атмосфере, океанах, ледяных шапках, а также ледниках, указывают на наличие процесса потепления во всем мире в качестве ответной реакции на выбросы парникового газа в прошлом.

Фильм будет интересен как школьникам, так и взрослой категории зрителей, поделились новостью в Уфимском планетарии. В течение года такие бесплатные сеансы планируют устраивать каждый месяц.

Теги: Уфимский планетарий
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