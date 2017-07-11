Биатлонист Антон Бабиков приглашает на пробежку в парке Лесоводов

УФА, 11 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В перерывах между подготовками к олимпийскому сезону биатлонист Антон Бабиков приедет в родную Уфу для участия в благотворительном забеге «Наши дети». Акция состоится 29 июля в городском парке Лесоводов. Об этом чемпион мира по биатлону сообщил на своей странице в Instagram.

«Приглашаю всех на очень хорошее мероприятие! Ссылка для регистрации в профиле @nashidetiufa. Всем желающим обещаю автограф-карты и совместную пробежку, но главное — это объединенные усилия в помощи благому делу! Надеюсь увидеть и руководство нашего города и региона», — подписал пост спортсмен.

Организаторы акции намерены собрать пожертвования в размере 600 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение компаундера (системы смешивания растворов в стерильных условиях) для недоношенных пациентов Республиканской детской клинической больницы, сообщили в администрации Уфы.