«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды в домах Фото: Олег Яровиков «Уфаводоканал» сообщил об отключении воды в домах Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 13 июля для проведения ремонтных работ.

Как сообщили на предприятии, завтра в Калининском районе, с 10 до 24 часов холодное и горячее водоснабжение будет временно прекращено по адресам:

ул. Т.Янаби, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2;

ул. Ферина, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28;

ул. Фронтовых бригад, 3, 5, 7, 9, 11.

В этом же районе с 10 часов 13 июля до 9 часов 14 июля холодная вода будет отключена на ул. Северная, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и на ул. Центральная, 22а, 42б.

В Октябрьском районе 13 июля с 10.30 до 23.30 холодная вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Лесотехникума, 10, 12, 14;

ул. Иркутская, 1;

проспект Октября, 80/1, 80/2.