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11 июля Вторник

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В Башкирии начался сбор подписей против запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище

ПОЛИТИКА

В Башкирии начался сбор подписей против запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии начался сбор подписей против запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты ОНФ в Башкортостане выясняют причину запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище. Активисты провели очередную встречу с жителями села Нугуш, которые начали сбор подписей за отмену запрета на любительскую рыбалку, сообщили в региональном штабе. Два года назад приказом Министерства сельского хозяйства России были утверждены «Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», в результате которых была запрещена любительская рыбалка на самом крупном водном объекте на юге республики.

Нугушское водохранилище является традиционным местом отдыха жителей республики и других регионов. Водохранилище посещают тысячи туристов, и именно рыбалка для многих из них является основной причиной поездки на водоем. Вдоль водохранилища расположено множество туристических баз. Регулярно на водоеме проводятся рыболовно-спортивные соревнования. Ряд рыболовно-спортивных обществ имеют на берегу водохранилища свои базы.

На берегу водохранилища расположено село Нугуш с численностью населения 1200 человек. Основная деятельность жителей села — обслуживание туристической отрасли и рыболовов-любителей. По сути, любительская ловля на водохранилище является частью уклада жизни жителей Нугуша.

«На просьбу разъяснить причину введения запрета на любительскую рыбалку на Нугушском водохранилище мы не получили ответа. Неизвестно это ни жителям поселка, ни администрации национального парка «Башкирия», на территории которого расположено водохранилище. Специалисты пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, которые занимаются исследованиями водных объектов Башкирии, на запрос о причинах запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище ответили, что им не удалось установить, на основании чего был введен данный запрет. Безусловно, сложившаяся ситуация вызывает возмущение жителей села и рыболовов-любителей», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в РБ Светлана Халфина.

На сегодняшний день остается непонятной причина запрета рыбалки, и многие воспринимают его как какое-то недоразумение. Содержательного ответа нет ни у министерства природопользования Республики Башкортостан, ни у администрации национального парка «Башкирия», в компетенцию которых входит данный объект. Региональный штаб ОНФ продолжает держать ситуацию на контроле.

Теги: ОНФ,запрет любительской рыбалки,Нугушское водохранилище
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