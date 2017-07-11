Футбольная команда Уфимского района - один из фаворитов Сельских спортивных игр-2017

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Команда Уфимского района, составленная на базе жуковского «Старт-Альтаира», традиционно одна из фаворитов подобных соревнований, выиграла свою зону в Сельских спортивных играх по футболу. Первый этап соревнований прошел в Кармаскалах. Второе место заняла кармаскалинская команда.

В своей группе Уфимский район победил главных конкурентов — кармаскалинцев, со счетом 3:0, а также с еще более значительным превосходством Илишевский, Нуримановский, Гафурийский, Архангельский и Аургазинский районы.

Теперь уфимцам предстоит полуфинал со второй командой одной из семи других зон. Они примут своего соперника в Алексеевке 16 июля.

Кармаскалы же едут в гости к первой команде также одной из зон.