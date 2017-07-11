Константин Толкачев ни разу не был в санатории Фото: официальная страница в Facebook Константин Толкачев ни разу не был в санатории Фото: официальная страница в Facebook

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев признался журналистам, что у него, к сожалению, не получается брать отпуск. Председатель регионального парламента провел пресс-конференцию в медиацентре «Россия».

«За весь период своей жизни ни разу не был в санатории. Единственное, что удается — съездить на сплав. Биологический образ жизни, рыбалка, гитара, костер, — это то, в чем я нуждаюсь, и что стимулирует меня как раз на энергичную работу», — рассказал Константин Толкачев.

По завершении весенней сессии спикер не уйдет на парламентские каникулы. 13 июля ему предстоит выступление в Москве на заседании Президиума Совета законодателей. А 24 июля надо быть в Краснодаре, где будет совещание с участием премьер-министра правительства РФ.

«Там будет рассматриваться реализация проекта «Городская среда». Партия выделила республике более миллиарда рублей на реализацию этого проекта, по объему выделенных средств мы уступаем только Краснодару. Мы готовимся представить то, что сделано на сегодняшний день», — сообщил председатель Госсобрания РБ.