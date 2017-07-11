В Башкирии стали известны имена соискателей премии имени Шайхзады Бабича Фото: сайт ММПС РБ В Башкирии стали известны имена соискателей премии имени Шайхзады Бабича Фото: сайт ММПС РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане стали известны имена соискателей Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича. На награды претендуют 11 человек и четыре творческих коллектива, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Премия вручается литераторам, представителям искусства и архитектуры.

Среди писателей на соискание награды претендуют Алмас Шаммасов за книгу «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего»), в которую вошли новые стихотворения и первое крупное произведение автора — поэма «Трагедия современника»; Лейсан Курманова — за достижения в области литературы; Лилия Щедрина — за глубокую философскую мысль в романе «Путь во тьме»; Миляуша Гареева — за литературное произведение «Өмөт усағы» («Надежда»).

В номинации среди архитекторов кандидат один, точнее творческий коллектив — научно-производственный центр по охране недвижимых объектов культурного наследия РБ — за разработку проектной документации «Историко-культурный комплекс Шульган-Таш» и «Реконструкция (с элементами реставрации) здания концертно-театрального объединения города Сибай», входящих в перечень 100 объектов к столетию Башкортостана.

Самая многочисленная номинация — в области искусства. В ней за победу борются сразу три творческих коллектива: один — за высокопрофессиональное художественное создание спектакля «Навстречу мечте» и за пропаганду башкирского театрального искусства; второй — за высокий актерский профессионализм, проявленный в полнометражном художественном историческом фильме «Бабич» и последний — за создание фильма «Из Уфы с любовью!». Также на победу претендуют Айнур Искандаров — за высокие достижения в исполнительском искусстве и вклад в развитие баянного инструментального творчества; Ляйсан Мазитова — за вклад в духовно-патриотическое и нравственное воспитание детей, молодежи через телевизионные проекты; Николай Попов — за создание музыки первого молодежного национального балета «Водная красавица» и весомый вклад в популяризацию культуры РБ на международном уровне; Алсу Хасбиуллина — за достижения в области хорового искусства; Артур Каипкулов — за вклад в развитие и популяризацию театрально-сценического искусства РБ, приобщение зрительской аудитории к лучшим образцам отечественной и мировой культуры; Руслан Абулханов — за вклад в развитие и популяризацию театрально-сценического искусства РБ, обогащение и приумножение лучших традиций балетной школы; Денис Аксенов — за просветительскую деятельность и активное развитие культуры и искусства в подростковой и молодежной среде РБ.

На соискание молодежной премии могли выдвигаться произведения искусства и архитектуры, публично исполненные, сооруженные не менее чем за год до дня выдвижения; произведения в области литературы, литературоведения и искусствоведения — после их опубликования в печати; произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино и телевидения — после обнародования и широкого ознакомления общественности на концертах, выставках и премьерах в театрах и кинотеатрах, по радио и телевидению.

Рассмотрением заявок и отбором победителей займется комиссия. Размер премии составляет 150 тысяч рублей.