УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии на треть сократилась миграционная убыль населения, проанализировал РБК-Уфа данные Башстата за пять месяцев текущего года. В прошлогоднем периоде показатель составил 4,6 тысячи человек, теперь — три тысячи. Всего с начала года в республику приехали 46,5 тысячи человек, уехали — 49,5 тысячи.

Отток населения зафиксирован в большинстве сельских районах, кроме Уфимского и Иглинского, входящих в столичную агломерацию. Самая большая убыль в Баймакском районе — 432 человека. Уезжают также из городов республики: например, из Стерлитамака уехало 467 человек, из Салавата — 260.

Уфа «приросла» 530 жителями. Год назад башкирская столица была лидером по убыли — из города уехали 1600 человек. Как объясняли городские власти, в основном это были мигранты, у которых кончился срок пребывания в России.