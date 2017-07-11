В Башкирии в будущем году откроется новая хоккейная коробка, соответствующая стандартам НХЛ Фото: сайт ММПС РБ В Башкирии в будущем году откроется новая хоккейная коробка, соответствующая стандартам НХЛ Фото: сайт ММПС РБ

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в 2018 году откроется новая хоккейная коробка, соответствующая стандартам НХЛ. Она будет располагаться в Ледовом дворце, который возводится в Кумертау. На продолжение строительства выделено порядка 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Ледовая арена рассчитана на 602 зрительских места, для команд предусмотрено шесть раздевалок. ООО «Акрополь», строящий этот объект, в настоящее время продолжает работы по благоустройству территории, монтажу внутренних сетей и оборудования.

За последние годы в Кумертау сделано многое для поддержки и развития физической культуры и спорта. Многие воспитанники спортивных отделений города становятся призерами и победителями республиканских, всероссийских и международных соревнований. Здесь реализуется спортивно-образовательный проект «Здоровое поколение — сильный регион». Новый ледовый дворец увеличит число хоккейных городов на карте республики.